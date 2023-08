Starfield, uno spettacolare trailer in live action dalla Gamescom 2023

Starfield è tornato a mostrarsi in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023 con uno spettacolare trailer in live action da guardare tutto d'un fiato.

A meno di due settimane dal lancio, Starfield è tornato a mostrarsi durante l’Opening Night Live della Gamescom 2023 con uno spettacolare trailer in live action che prepara i giocatori all’avventura spaziale che li attende. Il filmato, che trovate qui sotto, vede protagonisti alcuni astronauti impegnati nell’esplorazione di un corpo celeste sconosciuto. Il tutto accompagnato dalle suggestive note di Rocket Man di Elton John, riarrangiata per l’occasione. Vediamo il video:

Ricordiamo che Starfield è il nuovo GDR di Bethesda. Il gioco includerà più di 1000 pianeti da esplorare ed un interessante sistema di costruzione della nave spaziale, che ci permetterà anche di personalizzarla in ogni elemento. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro speciale in cui approfondiamo tutti gli aspetti della produzione mostrati durante lo Starfield Direct.

L’anno è il 2330. L’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ti unirai a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

Starfield sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2023 in esclusiva su PC e Xbox Series X/S.