Epic Games Store: giochi gratis del 10 agosto 2023 disponibili

Su Epic Games Store sono disponibilI i giochi gratis del 10 agosto. Si tratta di Europa Universalis IV e Orwell: Keeping an Eye on You.

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana che saranno disponibili da oggi 10 agosto fino al 17 agosto 2023. Si tratta di Europa Universalis IV e Orwell: Keeping an Eye on You.

Europa Universalis IV è il quarto episodio della pluripremiata serie strategica targata Paradox Interactive che può essere affrontato sia in solitaria che in multigiocatore online.Nel gioco dovremo costruire il nostro impero, scegliendo una nazione da governare negli anni con l’obiettivo di stabilire un impero globale dominante.

Orwell: Keeping an Eye on You, invece, è una particolare avventura interattiva in cui assumiamo il controllo di svariati sistemi di rilevazione al fine di individuare i responsabili di alcuni atti di terrorismo. “Indaga sulle vite dei cittadini per trovare i responsabili di una serie di atti di terrorismo. Puoi accedere alle informazioni su internet, alle comunicazioni personali e ai file privati. Fai attenzione, però, perché le informazioni che fornisci avranno delle conseguenze…” recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.