Elden Ring: nei piani iniziali erano previsti due DLC, stando ad un insider

Stando a quanto dichiarato dall’insider Lance McDonald, Elden Ring avrebbe dovuto ricevere ben due DLC. Nei piani iniziali di FromSoftware il gioco avrebbe dovuto ricevere un season pass con due espansioni, salvo poi decidere di farli confluire entrambi nella grande espansione in arrivo: Shadow of Erdtree.

McDonald, da sempre personalità molto vicina alle questioni FromSoftware, ha aggiunto che il team avrebbe optato ad un certo punto per una strada diversa, scegliendo di distribuire i due contenuti in parte nel DLC gratuito Colosseum e in parte in Shadow of Erdtree. Ovviamente non abbiamo conferma che le dichiarazioni riportate dall’insider siano esatte, ma McDonald si è sempre dimostrato una fonte piuttosto affidabile, senza considerare che tale indiscrezione andrebbe tra l’altro a confermare l’estensione del DLC Shadow of Erdtree che si prospetta essere davvero enorme in termini di contenuti.

Qualche tempo fa era stato proprio Lance McDonald a riportare diversi rumor sulla grandezza del DLC, riferendo che l’espansione avrebbe incluso diversi elementi tra cui una nuova area esplorabile, nemici, boss, armi e PNG da incontrare durante il viaggio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Shadow of Erdtree è stata annunciata a fine febbraio. Stando alle ultime indiscrezioni, l’uscita potrebbe essere ancora lontana.

