Elden Ring: Colosseum, DLC gratis annunciato ufficialmente con un trailer: ecco la data d’uscita

A sorpresa, From Software ha annunciato l’arrivo di Elden Ring: Colosseum, la nuova espansione gratuita per il gioco con tanto di trailer e data d’uscita. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti i possessori del gioco a partire già da domani, 7 dicembre 2022. Potete visualizzare il trailer di presentazione nel tweet che trovate qui sotto:

Come forth, warriors, and bask in the glory of the Colosseum.

Prove your worth in various duels and battles, together or on your own in the free Colosseum Update. Coming December 7.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2

— ELDEN RING (@ELDENRING) December 6, 2022