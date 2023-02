Elden Ring: annunciata l’espansione Shadow of the Erdtree

From Software ha annunciato con un tweet Shadow of Erdtree, la prima espansione di Elden Ring. Il cinguettio, che trovate qui sotto, non svela alcun dettaglio sui contenuti dell’espansione in arrivo né la data d’uscita.

Alzati, Senzaluce, e percorriamo insieme un nuovo sentiero. Un espansione in arrivo prossimamente per Elden Ring, Shadow of the Erdtree, è attualmente in sviluppo. Speriamo che tu non veda l’ora di vivere nuove avventure nell’Interregno” recita il post.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

From Software parla semplicemente di “un’espansione in arrivo prossimamente“, il che ci fa sperare che il contenuto possa arrivare nei prossimi mesi e non oltre la fine di quest’anno. L’annuncio inoltre è accompagnato da uno splendido artwork che mostra un personaggio dalla chioma dorata in sella a un cavallo, circondato da quelle che sembrerebbero delle tombe fantasma.

L’annuncio dell’espansione di Elden Ring non arriva di certo a sorpresa. Qualche tempo fa Hidetaka Miyazaki aveva promesso l’arrivo di ulteriori contenuti per Elden Ring. Tra l’altro, solo qualche settimana fa, un dataminer molto conosciuto Lance McDonald aveva parlato dell’esistenza un DLC dedicato ad Elden Ring di dimensioni colossali, con una nuova area esplorabile, nemici, boss, armi e PNG da incontrare durante il viaggio.

In genere, FromSoftware non è solita annunciare i DLC dei suoi videogiochi a distanza di più di sei mesi. Nel caso di Shadow of Erdtree ne sono passati più di dodici, quindi è molto probabile che lo studio stia facendo le cose davvero in grande.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Elden Ring è ora disponibile su PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One e PC.

