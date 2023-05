Elden Ring Shadow of the Erdtree: l’uscita potrebbe essere ancora lontana

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà pubblicato sul medio/lungo periodo, stando a quanto emerso dal rapporto finanziario pubblicato da Bandai Namco.

Elden Ring: Shadow of Erdtree potrebbe non arrivare molto presto. Stando a quanto riportato nel documento di riepilogo finanziario pubblicato da Bandai Namco in occasione del resoconto del suo ultimo anno fiscale (chiusosi il 31 marzo 2023), il DLC di Elden Ring sarà pubblicato sul medio/ ungo periodo.

Inoltre, il fatto che le vendite e i profitti che porterà non siano stati inclusi nelle previsioni per l’anno fiscale in corso sembra suggerire che il DLC non uscirà prima dell’aprile 2024. Ciò vorrebbe dire che il DLC arriverebbe oltre 2 anni dopo l’uscita del gioco.

Al momento, non sappiamo molto su Shadow of Erdtree. L’espansione è stata annunciata a febbraio di quest’anno per poi scomparire letteralmente dai radar. Comunque sia, si parla di un DLC di dimensioni colossali, con una nuova area esplorabile, nemici, boss, armi e PNG da incontrare durante il viaggio.

Elden Ring è ora disponibile su PS5, PS4, Xbox Series S/X, Xbox One e PC.

