PlayStation Showcase annunciato ufficialmente da Sony, ecco data e orario dell’evento

Dopo le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi, arriva finalmente l’annuncio ufficiale: Sony ha svelato che terrà un nuovo PlayStation Showcase in programma per la prossima settimana. L’evento verrà trasmesso mercoledì 24 maggio 2023 a partire dalle ore 22:00 italiane.

See you soon! PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time: https://t.co/GZVl6Du3Mu pic.twitter.com/mdvIlLq3Ph — PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

Lo showcase durerà più di un’ora e sarà incentrato sul futuro di PS5 e PS VR2, con trailer e annunci dei nuovi videogiochi in arrivo sulle piattaforme. Possiamo già aspettarci diverse novità sui titoli di prossima uscita come Final Fantasy XVI e Marvel’s Spider-Man 2. I fan attendono anche notizie riguardanti la data d’uscita del remake di Silent Hill 2, atteso per il 2023 e il cui sviluppo è stato dichiarato ufficialmente concluso.

Ancora, potremmo finalmente vedere in azione anche l’attesissimo Death Stranding 2, annunciato ai The Game Awards dello scorso anno, e Final Fantasy VII Rebirth. Data la portata dell’evento e la durata cospicua possiamo dare per scontato che si saranno sorprese e annunci di nuovi titoli. Alcuni rumor recenti parlano anche di un possibile annuncio di Metal Gear Solid 3 Remake, quindi l’appuntamento resta senza dubbio da non perdere.

Vi ricordiamo che il PlayStation Showcase sarà uno dei tantissimi eventi estivi che ci terranno compagnia nelle prossime settimana: seguiranno a ruota il Summer Game Fest di Geoff Keighley, l’8 giugno, lo showcase di Microsoft con lo Starfield Direct, previsti per l’11 giugno, e tanti altri ancora.