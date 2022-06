Final Fantasy VII Rebirth sarà la seconda parte di una trilogia

Square Enix ha svelato che Final Fantasy VII Rebirth sarà il secondo capitolo di una trilogia. Apprendiamo dunque ufficialmente che la saga di Final Fantasy VII Remake sarà divisa in tre capitoli: Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth ed un terzo titolo, per ora ancora avvolto nel mistero.

Fino ad oggi, non avevamo ancora avuto la conferma del numero di titoli che avrebbero composto la saga Remake di Final Fantasy 7. Forse alcuni davano per scontato che si sarebbe trattato di una trilogia, ma ora ne abbiamo finalmente la conferma.

Come potete vedere dall’immagine in apertura, il logo del terzo misterioso progetto è nascosto e privo di nome. Ciò che sappiamo è che Final Fantasy VII Rebirth uscirà tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, quindi molto probabilmente non riceveremo informazioni sull’ultimo titolo per un bel po’.

Vi ricordiamo che durante l’evento per i 25 anni di Final Fantasy VII Remake è stato annunciato anche Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion, la remastered dello spin-off prequel dell’amatissimo capitolo di Square Enix, uscito solo su PSP.

