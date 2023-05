PlayStation Showcase in arrivo con annunci da parte di Konami, secondo Andy Robinson di VGC

Continuano ad intensificarsi le voci riguardo all’imminente arrivo di un nuovo PlayStation Showcase. Su Twitter, Andy Robinson di Video Games Chronicles, ha riferito che secondo quanto riportato dalle sue fonti, un nuovo PlayStation Showcase è previsto per la fine di maggio/inizio giugno con annunci da parte di Konami.

I also heard a Sony Showcase is happening in the usual late May / early June window, with Konami stuff included. I’m not expecting Nintendo to do anything — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 8, 2023

Di recente, anche Jeff Grubb aveva riferito su Twitter che molto probabilmente avremmo assistito ad un nuovo evento di Sony prima dell’arrivo del Summer Game Fest, previsto per l’8 giugno. Nelle prossime settimane dunque potremmo finalmente ricevere novità sui nuovi titoli in arrivo su PlayStation. Robinson ha parlato della presenza di annunci da parte di Konami: da tempo si parla dell’esistenza di un possibile remake di Metal Gear Solid 3, ormai dato praticamente per scontato da diversi insider. Ma non è tutto: come sappiamo, la software house nipponica ha recentemente sancito il ritorno della serie Silent Hill con diversi annunci relativi al franchise.

È dunque molto probabile che in occasione dello Showcase venga finalmente annunciata la data d’uscita del remake di Silent Hill 2 che, vi ricordiamo, resta atteso per il 2023 e non è da escludere che arrivino novità anche per l’interessante Silent Hill f che, in occasione dell’evento dedicato al ritorno della serie, si è mostrato solo con un breve trailer. Per saperne di più, non ci resta dunque che attendere.

Andy Robinson è considerata una fonte alquanto attendibile e, dato il chiacchiericcio delle ultime settimane, è molto probabile che l’annuncio relativo al nuovo Showcase avvenga nel giro di qualche settimana.