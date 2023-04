Silent Hill 2, la data d’uscita potrebbe essere vicina, secondo Dusk Golem

La data d’uscita del remake di Silent Hill 2 potrebbe essere presto svelata. A riferirlo è stato il noto leaker Dusk Golem che ha rivelato di aver notato una leggera variazione nella pagina Steam del gioco. Secondo quanto riferito dal leaker, la pagina Steam ufficiale di Silent Hill 2 Remake avrebbe subito una modifica con la data d’uscita che passa da essere “TBA”, ossia da definire, a “In arrivo”.

(1/3)HEY Y'ALL, WANNA' BIG NOTHING "HAPPY" BURGER SILENT HILL 2 REMAKE UPDATE THAT'S PROBABLY NOTHING, BUT KINDA SOMETHING, BUT NOTHING?

The Silent Hill 2 Store Page updated about 3 hours ago, & publicly went from "TBA" to "Coming Soon"https://t.co/XSANyLnKje

WHY DOES IT MATTER?

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 6, 2023