Silent Hill 2 Remake: lo sviluppo è quasi terminato, svela Bloober Team

Lo sviluppo di Silent Hill 2 Remake è quasi terminato. A rivelarlo è stato il presidente di Boober Team, Piotr Babieno, durante il GPW Innovation Day. Babieno ha riferito che il team sta provvedendo ad apportare gli ultimi ritocchi e che il gioco è in sviluppo ormai dal 2019.

Ciò significa che non dovrebbe mancare poi così tanto all’annuncio di una finestra di lancio. Il gioco è stato annunciato la scorsa settimana in occasione della Silent Hill Trasmission, l’evento che ha finalmente svelato il futuro della serie dopo anni di continui rumor ed indiscrezioni, ma senza alcun dettaglio su una possibile data d’usicta.

Il presidente di Bloober Team ha aggiunto che Konami ha finanziato interamente il progetto e che lo studio sta già ricevendo dei pagamenti per aver completato diverse tappe fondamentali dello sviluppo, con la possibilità di registrare ulteriori guadagni qualora il gioco ottenesse il successo commerciale sperato.

Intanto, dalle parole di Babieno sappiamo che Konami intende presto riaprire una nuova finestra comunicative per svelare maggiori informazioni sul gioco e sulla finestra di lancio. Magari ne sapremo di più verso la fine dell’anno in occasione dei The Game Awards o in un futuro State of Play di Sony.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Silent Hill 2 Remake sarà disponibile per PC e PS5.