Apple Arcade: arrivano 20 nuovi giochi, incluso un rogue like con le tartarughe ninja

Apple ha ampliato la libreria di giochi di Apple Arcade con altri 20 titolil, tra novità e altrettanti classici. Tra le aggiunte c’è un gioco esclusivo co-op delle Tartarughe Ninja. In TMNT Splintered Fate, tu e alcuni alleati potrete combattere contro una serie di nemici mentre cercate Splinter, che è scomparso.

Si tratta di un gioco di tipo roguelike, quindi sarà diverso ogni volta che si gioca. Potrai combinare gli attacchi delle tartarughe con power-up casuali e ricevere aiuto da amici come April O’Neil e Casey Jones.

Tra le altre novità c’è What The Car?, l’ultimo titolo dello studio Triband, già autore di What the Golf? e What The Bat?. Questa volta controlli una macchina e partecipi a delle corse. Se hai già giocato ai precedenti giochi di Triband, sai di aspettarti alcuni twist assurdi (e probabilmente divertenti). Per esempio, la macchina ha le gambe. Apple ha aggiunto diversi titoli Disney ad Arcade, tra cui Disney SpellStruck, simile a Words With Friends, il creatore di libri adesivi 3D Disney Coloring World+ e il gioco di puzzle match-three Disney Getaway Blast+. Inoltre, gli abbonati ad Apple Arcade ora hanno accesso a una versione 4K di Temple Run, a Snake.io senza pubblicità e a Farming Simulator 20.

Sono disponibili anche altri indie classici senza costi aggiuntivi a partire da oggi, tra cui il geniale Limbo e il difficile platformer basato sulla fisica Getting Over It. Inoltre, potrai provare Octodad: Dadliest Catch di Young Horses, la cui affascinante Bugsnax arriverà anche su iOS quest’estate.

Ci sono più di 200 giochi su Apple Arcade. Nel frattempo, Netflix ha recentemente detto di avere in programma di aggiungere altri 40 titoli al suo catalogo di giochi per mobile quest’anno, tra cui Oxenfree II: Lost Signals. La sfida è aperta.