Street Fighter 6: update 1.000.003 disponibile: arrivano le Tartarughe Ninja e tante altre novità

Street Fighter 6 riceve oggi l’update 1.000.003 che corregge opera alcuni aggiustamenti al bilanciamento, oltre a preparare il gioco all’arrivo delle Tartarughe Ninja, protagoniste del cross-over annunciato in occasione dell’EVO 2023.

L’aggiornamento aggiunge diverse opzioni cosmetiche ispirate ai quattro protagonisti di Teenage Mutant Ninja Turtles, tra cui quattro skin dedicate a Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo. Non mancano poi emote, wallpaper, set di stickers e cornici per la modalità fotografica, il tutto ispirato al mondo delle TMNT. Ma vediamo più nel dettaglio quali sono gli oggetti e gli altri elementi cosmetici introdotti con l’update 1.000.003:

Oggetti avatar:

Leonardo Body

Raphael Body

Donatello Body

Michelangelo Body

Leonardo Bandana

Raphael Bandana

Donatello Bandana

Michelangelo Bandana

Stickers:

TMNT Sticker Set A

TMNT Sticker Set B

Emotes:

TMNT – Heroic Poses

TMNT – Pizza Time!

Photo Frames:

TMNT Frame 1

TMNT Frame 2

TMNT Frame 3

TMNT Frame 4

Wallpaper:

Cowabunga Wallpaper

Turtle Power Wallpaper

Infine, come sottolineato in apertura, l’update risolve alcuni bug e introduce diversi aggiustamenti al bilanciamento del picchiaduro, Vi ricordiamo che Street Fighter 6 è ora disponibile per PS5, PS4, Xbox Series S/X e PC.