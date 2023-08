Street Fighter 6: arrivano le Tartarughe Ninja, teaser trailer per A.K.I.

L’Evo 2023 è stato una grande festa per tutti gli appassionati di picchiaduro ma sembra quasi scontato dire che la parte del leone, quest’anno, l’ha fatta Street Fighter 6, che ha visto la partecipazione di ben 7000 giocatori nei vari tornei tenutisi. Davvero un numero notevole, considerando che il secondo gioco, per partecipazione, è stato Guilty Gear Strive con 2500 e il terzo Tekken 7, con 1600. Per l’occasione, il canale ufficiale ha lanciato un video musicale celebrativo per Street Fighter, naturalmente su base hip-hop: Runback City di Zaid Tabani, che rende omaggio a tutta la saga, con diverse chicche e citazioni, da Raul Julia nel live action anni ’90 al tema classico di Guile che, si sa “ci sta sempre bene”. Capcom, ad ogni modo, ne ha approfittato per annunciare una inaspettata collaborazione crossover con le Tartarughe Ninja e lanciare il teaser trailer per un nuovo, atteso personaggio: A.K.I.

A differenza di quanto avvenuto in Injustice, qui le TMNT saranno indipendenti ma non saranno veri e propri personaggi, quanto semplicemente costumi cosplay, accessori a tema e pose da aggiungere al proprio avatar: non saranno dotate di mosse distintive e non potranno utilizzare le loro armi, che resteranno sempre alla cintura o nel fodero. Che compiano mosse in stile ninja o meno dipende dalle mosse che setterete sul vostro avatar: chiaramente Kimberly è una base migliore di Marisa, se volete riprodurre le loro mosse!

A.K.I., invece, è un personaggio totalmente nuovo, che come Kimberly è una versione femminile e svecchiata di un personaggio preesistente: in questo caso F.A.N.G. di Street Fighter 5, di cui ricalca le inquietanti movenze, lo stile e l’ossessione per i veleni, come possiamo vedere dal filmato introduttivo, presumibilmente tratto dal World Tour. Non c’è ancora una data ufficiale di debutto per il personaggio, che arriverà nel gioco questo autunno.

Potenziata dal RE ENGINE (esclusivo motore grafico proprietario di Capcom) l’esperienza di Street Fighter 6 si estende su tre distinte modalità di gioco, dette World Tour, Fighting Ground e Battle Hub. La prima è una sorta di nuovo, articolato Story mode in cui porteremo avanti un lottatore di nostra creazione, la seconda è la “classica” modalità Arcade con alcune novità e la terza è una evoluzione delle canoniche lounge d’attesa, qui divenute punto d’incontro tra i giocatori: l’avatar creato nel World Tour potrà giocare ai cabinati del Battle Hub e sfidare altri giocatori, oppure visitare la Sala giochi per divertirsi con alcuni dei classici giochi arcade di Capcom.

Leggi anche: