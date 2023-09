Tartarughe Ninja: Caos Mutante – In sviluppo un videogioco sequel del film

Outright Games ha messo in sviluppo un videogioco che farà da sequel a Tartarughe Ninja: Caos Mutante.

Dopo l’uscita al cinema di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, ora sarebbe in sviluppo un videogioco che farà da sequel agli eventi del lungometraggio. Il titolo sarà disponibile a partire da 2024.

Il videogioco sequel di Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà ambientato diversi mesi dopo gli eventi del film. La storia al centro del gioco vedrà Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo inseriti in un contesto in cui dovranno avere a che fare con una nuova minaccia mutante.

A sviluppare il titolo ci sarà Outright Games, che ha reso noto che il gioco avrà “lo stile artistico audace e pittorico del film”. In un comunicato stampa, Doug Rosen, SVP, Games and Emerging Media della Paramount, hanno parlato di come lo stile artistico del film si presti bene al mondo dei videogiochi. Secondo Rosen:

La vivacità dell’animazione di questo nuovo film si presta perfettamente ai videogiochi e non vediamo l’ora che tutti possano giocarci.

Il titolo sarà disponibile per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, e Xbox Series X|S.