Crater: il trailer del film Disney+ in uscita a maggio

Online è stato diffuso il trailer di Crater, il film originale Disney+ che debutterà il 12 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming. Diretto da Kyle Patrick Alvarez si tratta di un’avventura fantascientifica di formazione.

Ecco il trailer.

Crater è interpretato da Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi.

Il film è la storia di Caleb Channing (Russell-Bailey), cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito definitivamente su un idilliaco pianeta lontano in seguito alla morte del padre (Mescudi). Ma prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio, lui e i suoi tre migliori amici, Dylan (Barratt), Borney (Hong) e Marcus (Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Grace), dirottano un rover per un’ultima avventura ed un viaggio alla scoperta di un misterioso cratere.

Crater è prodotto da 21 Laps Production, il film è stato scritto da John Griffin e prodotto da Shawn Levy, Dan Levine e Dan Cohen. I produttori esecutivi sono Emily Morris, John G. Scotti, Rpin Suwannath, Gordon Gray, Paris Latsis e Terry Douglas.