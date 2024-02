La recensione di The Bad Batch 3 ci riporta in una galattica avventura che rivela nuovi alleati, vecchi amici e misteri intricati. Un epico finale di stagione.

Iniziamo la recensione di Star Wars: The Bad Batch – Stagione 3, pronti per un’altra avventura galattica con la terza e ultima stagione. Con un ritorno tanto atteso previsto per il 21 febbraio esclusivamente su Disney Plus, i fan sono ansiosi di scoprire ogni nuovo sviluppo della serie.

Prima di immergerci nell’epica conclusione, è importante fare un rapido riepilogo delle avventure passate di Clone Force 99, conosciuti anche come “The Bad Batch”. Originariamente introdotti nell’arco della settima stagione di “Star Wars: The Clone Wars”, questi cloni geneticamente modificati hanno catturato l’immaginazione degli spettatori con le loro abilità uniche e il loro spirito indomito.

La prima stagione ha visto i membri della Bad Batch ritrovarsi in mezzo all’Ordine 66 durante una missione apparentemente ordinaria, portando a un drammatico cambiamento nelle loro vite e aprendo la strada a una serie di avventure mozzafiato mentre scappavano dall’Impero. Con l’aggiunta di Omega, una giovane clone che si rivela essere una figura chiave nella trama, la squadra si è trovata a navigare tra tradimenti, alleanze improbabili e il crescente dominio dell’Impero su tutta la galassia. Di seguito il trailer ufficiale pubblicato su YouTube:

Dove eravamo rimasti?

Continuiamo la recensione di Star Wars: The Bad Batch – Stagione 3 dicendo che la seconda stagione ha visto la Bad Batch affrontare nuove sfide e scoprire oscure trame dell’Impero, mentre si sforzavano di trovare un posto nel nuovo ordine galattico. Tra missioni pericolose, tragiche perdite e sorprendenti alleanze, i membri della squadra hanno continuato a dimostrare la loro resilienza e il loro coraggio in un universo sempre più pericoloso.

Il culmine della seconda stagione ha visto Omega catturata dalle forze imperiali, dopo che la Batch è stata tradita dal losco proprietario del bar (e loro ex contatto nel mondo criminale per lavoretti occasionali) Cid, mentre cercava di fuggire da una missione andata male. Ora sotto il controllo dei misteriosi gruppi di ricerca scientifica di stanza sul pianeta Weyland, Omega ha avuto un riavvicinamento con il suo ex consulente e creatore, nonché uno degli ultimi kaminoani rimasti dopo che l’Impero ha bombardato il pianeta al culmine della prima stagione: Nala Se. I due si trovano intrappolati e costretti a cooperare nella conduzione della ricerca sulla clonazione per gli imperialisti.

Nala Se non è l’unica faccia familiare che Omega incontra a Mount Tantiss. Crosshair, rimasto con l’Impero per cercare di capire la sua lealtà di fronte al regime che cambia, è ora lui stesso diventato prigioniero, dopo aver eseguito sommariamente un tenente imperiale per il suo trattamento dei soldati cloni sul remoto mondo di Barton-4. Spostato a Weyland per essere utilizzato insieme ad altri cloni renegati per sperimentazioni, si ritrova ora ad incrociare la strada con un ex compagno di squadra in circostanze molto più gravi questa volta.

Hunter e Wrecker, nel frattempo, sono rimasti orrorizzati dal tradimento di Cid e ora devono riorganizzarsi mentre cercano di capire dove è stata portata Omega. Il che è difficile, considerando che stanno anche affrontando la perdita del loro fratello e dell’esperto tecnico della Batch, Tech. Durante una missione su Eriadu nel tentativo di scoprire dove Crosshair fosse imprigionato – dopo che era riuscito a inviare un segnale di soccorso al suo ex team – la Batch si è scontrata con una cellula di resistenza guidata da Saw Gerrera, che cercava di bombardare l’installazione imperiale nella quale la Batch si era infiltrata per caso. Durante il tentativo di fuga, Tech si è trovato isolato dal team su un tram gravemente danneggiato e ha sacrificato se stesso per dare alla Batch il tempo di fuggire, precipitando verso la morte.

Indubbiamente sta vivendo il momento peggiore di tutti nella Bad Batch, davvero.

Gran parte dello sfondo del periodo transitorio della Bad Batch, dalle ultime giornate della Repubblica fino al pieno sviluppo dell’Impero, si è concentrato sullo sviluppo della prossima generazione delle forze armate imperiali. L’ammiraglio Rampart è stato un grande sostenitore del passaggio dai soldati clonati ai civili reclutati, dirottando i finanziamenti nel Progetto War-Mantle, un programma di ricerca e addestramento che ha visto i Commando Cloni addestrare i coscritti non clonati e i reclute che li avrebbero sostituiti.

Questo culminò nella seconda stagione con l’introduzione del Disegno di Legge sul Reclutamento per la Difesa Imperiale al Senato, che avrebbe formalmente (e forzatamente) ritirato i cloni dal servizio attivo al fine di intensificare il reclutamento per un nuovo esercito imperiale. Sebbene il disegno di legge abbia incontrato resistenza per non offrire alcun tipo di sostegno sociale per i cloni espulsi e sia stato quasi completamente ostacolato dalla rivelazione sul malversazione di Rampart per il Progetto War-Mantle e la sua implicazione nel genocidio dei Kaminoani, Palpatine è riuscito a utilizzare l’esposizione di Rampart come un modo per mostrare al Senato che era necessario abbandonare i soldati cloni, ottenendo abbastanza supporto per far passare il disegno di legge.

Che la Forza sia con i cloni!

Con la terza stagione in arrivo, i fan si chiedono cosa riserverà il destino per la Bad Batch e i suoi alleati. Con la promessa di rivelazioni sconvolgenti e scontri epici, questa stagione è destinata a essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di Star Wars.

Tra le tante domande che attendono una risposta, ci sono i segreti oscuri di Mount Tantiss, la sorte di Crosshair e Omega, e la vera identità di Emerie Karr, una figura misteriosa legata al passato dei cloni e destinata a svolgere un ruolo cruciale nella trama. Con una serie di nuovi personaggi, alleati e nemici, in arrivo, la terza stagione promette di portare la serie a nuove vette di eccellenza e di lasciare un’impronta duratura nell’universo di Star Wars.

La terza stagione di “Star Wars: The Bad Batch” si apre con un’intensità che cattura immediatamente l’attenzione degli spettatori. Con un triplo episodio, la serie promette una conclusione epica e fondamentale per l’universo di Star Wars. Fin dall’inizio, è evidente che gli spettatori saranno trattati con uno spettacolo visivo sorprendente. L’animazione è impeccabile e cattura perfettamente l’essenza di ogni scena, portando gli spettatori in un viaggio emozionante e coinvolgente.

L’azione è al centro della stagione, con il Clone Force 99 che si impegna in missioni ad alto rischio per salvare Omega, la giovane membro del team, da una struttura di clonazione imperiale. Questa premessa offre una base solida per una serie di avventure mozzafiato e colpi di scena che mantengono gli spettatori incollati allo schermo.

Fin dall’inizio, è evidente che gli spettatori saranno trattati con uno spettacolo visivo sorprendente. L’animazione è impeccabile e cattura perfettamente l’essenza di ogni scena, portando gli spettatori in un viaggio emozionante e coinvolgente.

Ma la terza stagione non si limita all’azione. Approfondisce anche i legami tra i membri del Clone Force 99, esplorando le loro dinamiche interne e mettendo alla prova la loro lealtà reciproca. Ciò aggiunge una profondità emotiva alla serie, garantendo che gli spettatori si preoccupino davvero per il destino dei personaggi.

Un epico finale e tanti ritorni…

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di The Bad Batch 3 dicendo che la cacciatrice di taglie Fennec Shand è apparsa nella prima stagione della serie, come uno dei numerosi cacciatori che inseguivano Omega, anche se in realtà era stata direttamente assunta da Nala Se nel tentativo di proteggere la ragazza dall’interesse del primo ministro kaminoano Lama Su mentre cercava di mantenere Kamino nel favore del regime imperiale. Fennec non riuscì a catturare Omega personalmente, ma riapparve per disturbare gli sforzi del cacciatore rivale Cad Bane quando la catturò sul mondo della discarica di Bracca.

Tutto ciò che sappiamo è che è tornata nella terza stagione come qualcuno a cui Hunter e Wrecker si rivolgono in un momento di bisogno. Shand non è l’unica faccia familiare tornata per la terza stagione: un trailer ha rivelato con lo shock dei fan di Star Wars (e senza sorpresa per chi è abituato a vedere personaggi morti tornare in Star Wars tutto il tempo) che nient’altro che Asajj Ventress, l’ex assassina dei Sith di Dathomir per il conte Dooku durante le Guerre dei Cloni e successivamente una cacciatrice di taglie indipendente, sarebbe apparsa in The Bad Batch.

Ventress era morta durante gli eventi del romanzo canonico Dark Disciple, ambientato durante gli ultimi giorni della Guerra dei Cloni e adattato da script e idee non realizzate per Clone Wars prima della sua cancellazione, sacrificandosi per salvare il Jedi sotto copertura (e suo amante) Quinlan Vos da Dooku. Ma dato che era stata sepolta tra le terre infuse di magia delle Nightsisters del suo mondo natale, e il suddetto accordo “le persone raramente rimangono morte in Star Wars”, non è forse troppo sorprendente che ora sia viva e vegeta e pronta a incrociare la strada con i nostri eroi.

Concludiamo dicendo che, la terza stagione si distingue per i suoi collegamenti con il lore di Star Wars. Ci sono numerosi riferimenti e cameo che faranno la gioia dei fan più accaniti, mentre la trama si sviluppa in direzioni inaspettate che promettono di avere un impatto significativo sull’universo più ampio di Star Wars.

The Bad Batch 3 è disponibile per la visione su Disney Plus a partire dal 21 Febbraio.