Abbiamo intervistato gli autori di The Bad Batch 3, Brad Rau e Jennifer Corbett e abbiamo riflettuto se questa stagione segnerà veramente la fine del capitolo quindicennale della storia di Star Wars. L’attuale era dell’animazione di Star Wars potrebbe essere definita davvero un’Età dell’Oro.

Dai tempi in cui debuttò il film Star Wars: The Clone Wars nell’agosto 2008, l’animazione stilizzata che copre l’era prequel delle Guerre dei Cloni e oltre ha colmato il divario tra la trilogia prequel e oltre, costruendo una solida base che ora viene utilizzata dalle serie televisive live-action come The Book of Boba Fett e Ahsoka.

L’ultima serie animata interamente dedicata ai Cloni è The Bad Batch, uno spin-off di Clone Wars che si concentra su un gruppo eterogeneo di cloni difettosi che formano una famiglia con Omega, una giovane clone non modificato di Jango Fett. Nel corso di due stagioni, il gruppo si è legato, ha svolto missioni e ha subito tradimenti e perdite. Ma dopo la terza stagione, The Bad Batch – e la Saga dei Cloni – sembrano chiudere un capitolo.

Nell’epica stagione finale di ‘Star Wars: The Bad Batch’, il Batch vedrà i suoi limiti testati nella lotta per riunirsi con Omega mentre lei affronta sfide all’interno di un remoto laboratorio scientifico imperiale. Con il gruppo frantumato e minacciato da ogni direzione, dovranno cercare alleati inaspettati, intraprendere missioni pericolose e mettere in campo tutto ciò che hanno imparato per liberarsi dall’Impero.

Intervista a Brad Rau e Jennifer Corbett

The Bad Batch ritorna per una stagione finale e le tensioni non sono mai state così alte. Dopo la morte di Tech e la cattura di Omega per mano dell’Impero, il team è diviso per tutta la galassia. Unendosi ad alleati inaspettati, i Bad Batch intraprenderanno la loro missione più pericolosa per riunire la loro famiglia e sfuggire per sempre alle grinfie dell’Impero.

La serie è stata sviluppata dal creatore Dave Filoni e dalla produttrice esecutiva Jennifer Corbett. Brad Rau è produttore esecutivo e regista supervisore dello show animato di Star Wars. The Bad Batch vede Dee Bradley Baker come il team di cloni e Michelle Ang come Omega.

I produttori esecutivi Jennifer Corbett e Brad Rau hanno discusso della stagione finale di The Bad Batch. Corbett ha spiegato dove si colloca questa stagione nella timeline di Star Wars e ha anticipato il ritorno del Capitano Rex. Rau ha analizzato come hanno introdotto Asajj Ventress nella stagione tenendo conto di Dark Disciple e come Crosshair ha influenzato la dinamica del team di Bad Batch.

The Bad Batch ha esplorato i temi dell’identità, della lealtà, della famiglia e del senso di appartenenza per tutta la sua durata. Potete parlare di come questi temi continueranno a risuonare nella terza stagione e di quali livelli di complessità gli spettatori possono aspettarsi questa volta? Brad: Oh, sì. È un’ottima domanda. Il senso della famiglia e della lealtà, direi che tutto questo viene esplorato più in dettaglio nella terza stagione e anche il concetto di perdono. E mi limiterò a questo. Ha davvero molto a che fare con la narrazione della terza stagione. Tutto ciò di cui parla. Jennifer: Posso riallacciarmi a quello che sta dicendo Brad. Penso che anche nella terza stagione ci concentriamo sull’accettazione e sul lasciar andare. Stiamo cercando di tornare indietro. Abbiamo parlato molto di questo episodio nella seconda stagione con la tecnologia e Omega quando sono bloccati nella caverna. E lui parla del cambiamento come parte fondamentale della vita. Ed è proprio quello che sta accadendo nella terza stagione: ci sono molti cambiamenti e le cose non possono tornare come prima. Ma ora, per la squadra, come si fa ad andare avanti? Ed è questo l’obiettivo che ci siamo posti. Ma come ha detto Brad, tutto ruota ancora intorno alla famiglia e a come reagiscono e vanno avanti.

Questa stagione si collega molto di più con il piano di Palpatine e gli esperimenti di clonazione. È stata questa stagione scritta più in linea per collegarla con il ritorno di Palpatine. Ricordiamo che la seconda stagione di The Bad Batch si è conclusa in maniera straziante, con la morte di uno dei membri fondamentali del team – Tech – durante una missione rischiosa contro l’Impero. La decisione di uccidere Tech era stata descritta come molto difficile, ma affrontando la base principale di Tarkin… poi ci sarebbe stato un prezzo da pagare, altrimenti non sarebbe realistico. La morte di Tech è stata descritta come un atto nobile mentre si è sacrificato per il resto della sua famiglia. Corbett e Rau sono stati anche intervistati anche su come trovare l’equilibrio tra il concludere i percorsi di questi personaggi in modo emotivamente soddisfacente e personale, mentre si collega la storia agli eventi più grandi in una galassia lontana, lontana.

Jennifer, vorrei chiederti del ruolo di Omega questa volta all’interno della Forza 9 dei cloni. Nove che, come hai detto, si è evoluta in modo diverso. E come la sua prospettiva unica, secondo te, continuerà a influenzare le dinamiche della squadra nella terza stagione? Jennifer: Voglio dire, la nostra bambina sta crescendo e questo è così commovente e difficile da guardare perché nella prima stagione era molto diversa. Ma l’unica cosa che Omega è sempre, è molto empatica, molto premurosa e vede sempre il meglio nelle persone. Anche se è maturata come soldato, ha sempre quel cuore e non si arrende mai con nessuno. Quindi penso che nella terza stagione vedrete ancora le cose che amate, ma anche la sua crescita personale, mostrando ciò che ha imparato da tutti i suoi padri spaziali e, sì, diventando davvero un leader a pieno titolo. La terza stagione ha annunciato una serie di missioni per la Clone Force 99. Puoi parlare del processo di creazione di questa missione? E anche, come ha detto prima, come bilanciare l’azione e la narrazione guidata dai personaggi? Brad: Sì, ne parliamo spesso. Una cosa divertente della terza stagione è che la trama è più collegata dall’inizio alla fine rispetto alle altre due stagioni, cosa che ci piace molto. Volevamo che la storia fosse davvero connessa. Quindi la sfida è stata quella di trovare un modo per andare in luoghi diversi e affrontare problemi diversi e avere un’azione più ampia. E per assicurarci che le motivazioni dei personaggi e le loro relazioni siano il più possibile intatte, come dicevamo prima. In tutto questo, c’è un’enorme tavola di molte cose collegate tra loro. E se lo facciamo bene, seguiamo i personaggi nel loro viaggio. Ma sì, ne parliamo. Pianifichiamo molto. Questo è certo.

Di seguito l’intervista video completa sul canale YouTube di Lega Nerd:

I primi tre episodi della terza stagione di The Bad Batch andranno in onda su Disney+ il 21 febbraio.