Doctor Who: svelata la data d’uscita su Disney+ dei nuovi episodi

Finalmente, i misteriosi piani di BBC e Disney+ relativi a Doctor Who (e, in particolare, agli special per il sessantesimo anniversario con protagonista David Tennant) sono stati svelati, con un sorprendente trailer che annuncia la data di debutto del trittico di episodi speciali. Il 25 novembre David Tennant tornerà nei panni del quattordicesimo Dottore, insieme a Catherine Tate (nuovamente nel ruolo di Donna Noble) per The Star Beast, primo degli Special. I due sabati successivi, invece, debutteranno Wild Blue Yonder (2 dicembre) e The Giggle (9 dicembre).

Si tratta di avventure assolutamente nuove e originali, in cui scopriremo il perché di questa reincarnazione del Doctor e quali nuovi pericoli attraverso lo spaziotempo affronterà. Nel cast anche Yasmin Finney (Rose Noble), Miriam Margolyes (voce di Meep), Jacqueline King (Sylvia Noble), Karl Collins (Shaun Temple), Ruth Madeley (Shirley Anne-Bingham), Jemma Redgrave (Kate Stewart), mentre Neil Patrick Harris sarà Toymaker, il villain dell’arco narrativo. Come possiamo intravedere dal trailer, è prevista anche la presenza di Ncuti Gatwa, che sappiamo sarà il quindicesimo Dottore, di cui probabilmente vedremo la Rigenerazione alla fine del terzo Special, che farà quindi da ponte per la successiva serie, in arrivo nel 2024 (mentre è già in corso la produzione della successiva). Oltretutto, il primo Special darà il via anche alla nuova serie di speciali tematici dietro le quinte in onda su BBC e dal titolo “Doctor Who: Unleashed”, che mostreranno i retroscena e commenteranno le puntate.

Gli Special saranno in esclusiva su BBC Three (e BBC iPlayer) per il Regno Unito e l’Irlanda, mentre nel resto del mondo saranno esclusiva Disney+. A proposito delle serie passate e della prossima, non ci sono ancora specifiche riguardo l’arrivo su Disney+: probabilmente la serie del 2024 seguirà lo stesso iter di questi speciali, mentre non è stato ancora annunciato l’eventuale arrivo del blocco (completo?) quantomeno degli episodi delle serie moderne del personaggio. In UK, invece, BBC iPlayer si è attrezzato per far spazio a ben 800 episodi di tutta la saga, sia quella moderna che quella classica, con tanto di speciali e spin-off, come Torchwood.

