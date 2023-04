Android archivierà automaticamente le app che non stai usando

Android cancellerà in automatico circa il 60% dei file, mantenendo i dati personali. In questo modo le app che usi di meno non occuperanno più molta memoria.

Google è pronta ad aiutarti a risparmiare spazio sul tuo telefono archiviando le app non utilizzate. L’azienda sta implementando una funzione di auto-archiviazione che rimuove le parti chiave delle app senza cancellare i dati personali. Finché un’app è ancora disponibile sul Play Store, è sufficiente toccare la sua icona per riscaricare le parti mancanti. Questo può liberare fino al 60% dello spazio occupato dall’app, afferma Google.

Riceverai l’opzione di auto-archiviazione se provi a installare un’app quando il tuo dispositivo non ha abbastanza spazio di archiviazione rimanente. Se vuoi cercare le app inutilizzate, puoi visitare la sezione App delle impostazioni e il telefono ti mostrerà tutte le applicazioni che non hai aperto negli ultimi mesi.

Il concetto non è completamente nuovo. Da iOS 11 in poi, Apple offre raccomandazioni personalizzate per rimuovere le app non utilizzate. Google sostiene che la nuova funzione potrebbe aiutare gli sviluppatori, dal momento che se gli utenti possono auto-archiviare le app, sono meno propensi a disinstallarle completamente.