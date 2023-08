Il tempismo della cancellazione del Google Pixel Pass è scandaloso

Il piano in abbonamento dava diritto a cambiare smartphone ogni due anni. Ma Google ha cancellato il servizio proprio prima che scattassero i primi 24 mesi.

Google sta facendo infuriare alcuni dei suoi clienti più fedeli. Ad ottobre del 2021, in concomitanza con il lancio del Pixel 6, l’azienda aveva presentato un nuovo interessante pacchetto in abbonamento destinato al mercato statunitense.

Il Pixel Pass consentiva di acquistare i Pixel 6 e Pixel 6 Pro pagando una quota mensile che, tra le altre cose, includeva anche YouTube Premium e alcuni altri servizi. Il tutto ad una tariffa molto conveniente.

Ma la vera attrattiva era probabilmente un’altra. Pixel Pass dava diritto a sostituire il proprio telefono ogni due anni, con l’equivalente appena uscito sul mercato. Insomma, i sottoscrittori dell’offerta a breve avrebbero ‘potuto passare dal Pixel 6 / 6 Pro al Pixel 8 / 8 Pro.

Scriviamo “avrebbero” ‘perché Google ha appena annunciato la morte del programma Pixel Pass. Siccome il servizio non ha ancora compiuto due anni tondi, nessuno dei sottoscrittori di Pixel Pass ha mai potuto beneficiare della sostituzione dello smartphone con il modello successivo. Il tempismo dell’annuncio è al limite dell’offensivo.

Centinaia di clienti adirati per il tradimento di Google hanno preso d’assalto Reddit e Twitter per manifestare la loro frustrazione. Molti utenti hanno segnalato di aver sottoscritto l’abbonamento proprio per poter passare con facilità da un modello all’altro del telefono.

Altri ancora hanno invece spiegato che prima del lancio del servizio Pixel Pass avevano sottoscritto YouTube Premium ad una tariffa particolarmente conveniente, che nel frattempo è stata sostituita da condizioni più onerose.

In teoria il Pixel Pass avrebbe dovuto comportare un ulteriore risparmio, ma in pratica, ora che l’abbonamento è stato cancellato, saranno costretti a sborsare una cifra maggiore a quella di partenza. «Sia io che mia moglie abbiamo rinunciato alla vecchia tariffa per poter sottoscrivere il Pixel Pass», ha scritto l’utente MajorGovernment4000. «Così facendo, Google ci ha f*****o due volte».