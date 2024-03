Google Pixel 9: presto sarà possibile regolare la sensibilità del touch screen

In attesa dell’uscita di Google Pixel 9, ci sono tante notizie in merito alla nuova funzionalità Adaptive Touch.

A volte, lavorare sullo smartphone quando piove diventa molto difficile. Questo perché il display risponde non perfettamente con le dita bagnate. Alla fine accade che la capacità dei touch screen capacitivi di registrare il tocco venga interrotta, portando il dispositivo a non accettare input touch o di scorrimento. Pare che su Google Pixel 9 questo problema sia stato risolto.

Ma andiamo con ordine. Attualmente, alcuni dispositivi sono dotati di protezioni per lo schermo spesse o di scarsa qualità che riducono la sensibilità al tocco di alcune tacche. Per fronteggiare al meglio queste problematiche, molte aziende hanno adottato diversi approcci. Uno di questi ha portato a dotare i dispositivi di impostazioni di sensibilità o di modalità di protezione dello schermo dedicata. Facendo così, la sensibilità al tocco rimane intatta in caso di pioggia.

Adesso, con l’imminente arrivo sul mercato di Google Pixel 9, le cose verranno portate a un livello superiore grazie all’introduzione di una modalità automatica: l’Adaptive Touch. Cerchiamo di capire cos’è questa capacità e quanto sono forti le sue possibilità di arrivare sul nuovo modello di Google.

Adaptive Touch su Google Pixel 9

La versione Android 14 QPR3 Beta 1 lanciata il mese scorso ha lasciato intendere che Google sta pianificando di aggiungere un’impostazione Adaptive Touch al dispositivo. È possibile trovarla andando in Impostazioni > Display > Sensibilità al tocco.

L’impostazione non è visibile su Pixel 8 Pro, che esegue anche l’ultima versione QPR Beta. Ma ogni volta che Adaptive Touch è abilitato, la sensibilità al tocco si adatterà automaticamente all’ambiente, alle attività e alla protezione dello schermo.

Anche se non è chiaro quali fattori ambientali prenderà in considerazione il display, le dita bagnate che lavorano su uno schermo bagnato sono una forte possibilità. È molto probabile che Google si stia ispirando a OnePlus 12.

Questo dispositivo viene fornito con la funzione Aqua Touch per regolare la sensibilità al tocco quando lo schermo è bagnato, offrendo grande comodità agli utenti che usano il telefono sotto la pioggia.

Non solo le condizioni ambientali, ma anche la modalità Adaptive Touch dovrebbe regolare la sensibilità al tocco quando viene rilevata una protezione per lo schermo. Con la serie Google Pixel 8, l’azienda ha introdotto di nascosto un nuovo rilevatore di protezioni per lo schermo.

Cosa fa esattamente? È in grado di rilevare quando un utente mette o toglie la protezione per lo schermo. Il sistema operativo informa l’utente che deve abilitare o disabilitare la modalità di protezione dello schermo in base alle necessità.

Nuova funzionalità soltanto su Google Pixel 9?

In precedenza, non era chiaro se l’imminente funzione Adaptive Touch sarebbe arrivata sui dispositivi Pixel esistenti o sarebbe stata implementata su quelli futuri come Google Pixel 8a e Google Pixel 9. Ora si vocifera che alla fine sarà abilitato proprio su quest’ultimo modello in procinto di uscire.

Questo perché il codice esaminato dall’autorità Android indica Adaptive Touch come funzionalità “P24”. Mentre Google utilizza sempre codici come “P2X” per riferirsi ai dispositivi Pixel esistenti per un anno. “P23” è stato utilizzato per Pixel 8 e 8 Pro quando sono stati lanciati nel 2023. Pertanto il codice “P24” significa che Google sta parlando di dispositivi che verranno lanciati quest’anno, vale a dire Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Speranze per i vecchi dispositivi

Non è chiaro se Google alla fine implementerà questa interessante funzionalità anche sui dispositivi più vecchi o sarà esclusiva soltanto di Google Pixel 9 e versioni successive. L’azienda sta continuando ad annunciare cali di funzionalità di tanto in tanto per i suoi dispositivi esistenti. Quindi è molto probabile che questo possa arrivare sulle serie Pixel 8 e 7 in futuro.

Ci sono alcune funzionalità specifiche che Google non considera per i suoi dispositivi più vecchi. Una direttiva aziendale atta a differenziare le sue vecchie linee da quelle nuove. Quindi, per ora, le notizie sono contrastanti, quindi è difficile capire se Google porterà Adaptive Touch sulle linee Pixel 8, Pixel 7 e Pixel 6 o meno.

La serie Google Pixel 9, inclusi gli smartphone Pixel 9 e Pixel 9 Pro, verrà lanciata intorno a ottobre, proprio come la serie Pixel 8. Gli smartphone saranno alimentati da un chipset Tensor G4 e avranno schermi, pannelli piatti e lati più piccoli.

La sporgenza della fotocamera non si estenderà più da un’estremità all’altra e il dispositivo avrà uno spessore di circa 8,5 mm. Google potrebbe utilizzare la lega di titanio per il telaio dei dispositivi.