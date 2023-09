Usare il tuo telefono Android come una webcam per il PC sarà presto più facile

In una recente versione beta di Android, è possibile utilizzare il telefono Android come webcam collegandolo al PC tramite USB. Questa funzionalità, chiamata “Android 14 QPR1 Beta 1“, consente di selezionare l’opzione della webcam dalle preferenze USB del telefono e utilizzare la fotocamera del telefono per le videochiamate su applicazioni come Zoom.

Si prevede che Android 14 sarà rilasciato a ottobre, probabilmente insieme al Pixel 8. Questa funzione si ispira al “Continuity Camera” di iOS, ma offre maggiore flessibilità, in quanto si presenta come una webcam USB generica e può funzionare su diversi sistemi operativi, come Windows, Mac, Chrome OS e Linux.

Tuttavia, è necessario trovare un modo per posizionare la fotocamera del telefono nel modo corretto, e attualmente è necessario un microfono esterno, poiché non è possibile utilizzare il microfono del telefono.

In attesa che questa funzionalità arrivi su Android 14, sappiate che potete già usare il vostro telefono come webcam per il PC utilizzando un gran numero di app e programmi di terze parti. Vi basta fare una semplice ricerca su Google o sul Play Store.