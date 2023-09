Google supporterà i Pixel 8 per sette anni: non lo fa nessun altro produttore

Secondo una lista di specifiche trapelate pubblicate da 91Mobiles, i prossimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro potrebbero godere di ben sette anni di supporto software. Kamila Wojciechowska, la fonte originale del leak, ha anche pubblicato i prezzi per i due telefoni non ancora annunciati, in anticipo rispetto al lancio previsto per il 4 ottobre. Il Pixel 8 Pro dovrebbe partire da 899 dollari, lo stesso prezzo del 7 Pro, mentre il Pixel 8 potrebbe iniziare da 699 dollari, un aumento di 100 dollari rispetto al prezzo di partenza di 599 dollari del Pixel 7.

Wojciechowska sottolinea che non è chiaro se Google offrirà sette anni di aggiornamenti principali o se la promessa riguardi esclusivamente le patch per la sicurezza e la stabilità. Nel primo caso, significherebbe che i possessori del Pixel 8 riceveranno almeno sei diverse versioni di Android.

A prescindere, anche se si trattasse della seconda opzione, si tratterebbe comunque di un impegno sbalorditivo e senza precedenti trai grandi produttori di smartphone. Per capirci, attualmente uno dei casi più virtuosi è quello di Samsung, che propone un supporto di 5 anni. OnePlus, con il OnePlus 11, fa altrettanto. A fare meglio è solamente Fairphone, che fa dell’ecosostenibilità e della longevità dei suoi telefoni il suo più grande punto di forza.