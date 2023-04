PC Gaming Show 2023: annunciata la data dell’evento

Nonostante la cancellazione dell’E3 2023, l’estate videoludica continua ad arricchirsi di eventi. Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con il PC Gaming Show. L’evento, come annunciato dagli organizzatori, si terrà l’11 giugno 2023 con orario ancora da definire.

Per ora non sono stati forniti dettagli in merito, ma aspettiamoci come sempre uno show dalla durata corposa e ricco di annunci. Vi ricordiamo che l’11 giugno si terrà anche l’Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct, quindi il PC Gaming Show si terrà come sempre in orario serale pronto a chiudere la ricca carrellata di eventi della giornata.

“Quando abbiamo lanciato il PC Gaming Show nel 2015, era una risposta a quanto la piattaforma fosse mal rappresentata all’E3. Il nostro nobile hobby era nel mezzo di un’età dell’oro, ma non aveva un posto alla tavola dell’industria dei videogiochi. Ora che l’E3 se n’è andato a vivere nella grande e infinita fiera del cielo, noi andiamo avanti sotto l’ombrello più largo degli eventi di metà anno, insieme al Future Games Show, nostro fratello.”

L’3 non ci sarà quest’estate, ma a quanto pare ci aspetta comunque una settimana piena di annunci, sorprese e appuntamenti da non perdere. Pochi giorni fa, Geoff Keighley ha ricordato che a giugno tornerà anche il suo Summer Game Fest, che andrà ad accompagnare la ricca selezione di show che include anche l’Ubisoft Forward, in programma per il prossimo 12 giugno.