Il Xiaomi 13 Ultra arriverà anche in Europa: è ufficiale

Il Xiaomi 12S Ultra è stato a lungo il modello di punta del produttore cinese: quello con la scheda tecnica più avanzata, la migliore fotocamera e, ovviamente, anche il prezzo più alto. Purtroppo non è mai arrivato in Italia ed è rimasto un’esclusiva cinese. Per questo motivo, in molti si sono chiesti se Xiaomi avrebbe usato la stessa strategia anche per la serie 13. Insomma, molti appassionati temevano che anche il Xiaomi 13 Ultra sarebbe rimasta un’esclusiva cinese.

A pochi giorni di distanza dal debutto del nuovo flagship, abbiamo una buona notizia: non sarà così. Il Xiaomi 13 Ultra arriverà anche in Europa e in Italia. In queste ore, diverse fonti hanno confermato che il top di gamma verrà lanciato questo mese a livello globale.

La pagina di Xiaomi su Weibo e il profilo di Leica su Twitter hanno confermato che le due aziende hanno lavorato assieme anche al comparto fotografico del 13 Ultra. Xiaomi spiega che il telefono avrà un sistema di fotocamera unico al mondo, compresa una nuova lente Summicron.

Il Xiaomi 13 Ultra verrà lanciato a livello globale questo mese. Allo stesso tempo, il telefono con il numero di modello 2304FPN6DG è stato approvato dall’IMDA, il regolatore delle comunicazioni di Singapore. Non che questo riveli chissà cosa sulle specifiche del telefono, se non che avrà connettività 5G, Bluetooth, Wi-Fi e NFC. Il fatto che sia stato preparato per un lancio internazionale ci fa eccitare.

Ci aspettiamo che Xiaomi inizi a diffondere maggiori dettagli sul telefono nei prossimi giorni, soprattutto sul comparto fotografico. Si prevede che il Xiaomi 13 Ultra verrà equipaggiato con un blocco fotocamera ancora più avanzato e grande di quello presente sul 12S Ultra.