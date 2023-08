Xiaomi vuole produrre un telefono accessibile con una “fotocamera spettacolare”. Basterà per frenare il crollo delle vendite?

L’industria degli smartphone sta attraversando una contrazione delle spedizioni a livello globale, e le perdite risultanti stanno diventando insostenibili per produttori come Xiaomi, che si trovano a dover competere in un mercato incredibilmente difficile. Nel frattempo, Apple sta godendo di tutti i vantaggi, grazie alla raccolta del margine di profitto più elevato. Xiaomi, il produttore cinese di telefoni, ha iniziato il suo percorso producendo dispositivi accessibili con prezzi competitivi. Per rimanere competitiva in questo settore, una voce di corridoio suggerisce che Xiaomi stia pianificando un ritorno alle origini: l’azienda cinese vuole produrre un telefono di fascia media, dal prezzo competitivo, con una fotocamera estremamente avanzata.

Nel primo trimestre del 2023, la quota di mercato globale di Xiaomi è scesa dall’13% al 11%. Tuttavia, secondo informazioni provenienti da @korean_riceball, una fonte attiva su Twitter/X, l’azienda ha un piano per recuperare le spedizioni perse, introducendo nuove caratteristiche avanzate delle fotocamere nei suoi dispositivi di fascia media. Con la domanda di smartphone in calo, la linea premium ha subito notevoli perdite. Inoltre, dato il significativo miglioramento dei telefoni negli ultimi anni, diventa sempre più difficile giustificare la scelta di aggiornare ogni modello di anno in anno.

Secondo i dettagli condivisi su X, gli smartphone di fascia media di Xiaomi potrebbero includere fotocamere da 200MP, con sensori più ampi per migliorare la resa delle foto ad alta risoluzione con sensori più piccoli.

Inoltre, è stato suggerito che la fotocamera principale sarà affiancata da un sensore di grandi dimensioni che supporta uno zoom ottico 4x. Xiaomi sta anche cercando di migliorare la capacità della batteria, utilizzando celle da 5.000mAh che supportano la ricarica rapida a 120W.