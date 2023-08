Xiaomi presenta Mix Fold 3: la nuova generazione di smartphone pieghevoli

L'ultimo smartphone pieghevole di Xiaomi è piuttosto notevole, ma purtroppo sarà venduto esclusivamente in Cina.

La stagione estiva sembra anche essere la stagione degli smartphone pieghevoli. Dopo le recenti presentazioni di Samsung Galaxy Z Fold 5 e dell’incredibilmente sottile Honor Magic V2 (oltre ad altri modelli di Samsung e Motorola), ora è il turno di Xiaomi di mostrare la sua innovazione annuale. Il Mix Fold 3 offre diversi miglioramenti attesi in termini di spessore (5,26 mm), spessore da aperto (10,86 mm) e peso (255 grammi). Honor rimane imbattuto per quanto riguarda spessore e leggerezza, ma l’ultimo arrivato di Xiaomi vanta una nuova fotocamera con zoom periscopico 5x e, finalmente, una fotocamera per selfie, correggendo alcune delle principali lacune del modello precedente.

Una novità rilevante è l’aggiunta di una ricarica wireless da 50W, affiancata alla classica opzione cablata da 67W. A seconda del metodo di ricarica scelto, Xiaomi afferma che ci vogliono rispettivamente 55 o 40 minuti per ricaricare completamente la batteria da 4.800mAh. L’efficace sistema di ricarica del Mix Fold 3 si combina bene con il nuovissimo processore Snapdragon 8 Gen 2 “Leading Version” di Qualcomm, in grado di raggiungere una frequenza di clock di 3,36 GHz: ideale per il montaggio video sul grande schermo.

Grazie al suo avanzato sistema di fotocamere, il Mix Fold 3 presenta quattro fotocamere posteriori potenziate da Leica: una principale da 50 megapixel, una ultra-wide da 12 megapixel, una teleobiettivo da 10 megapixel e la nuova fotocamera periscopica da 10 megapixel.

Come nelle versioni precedenti, è possibile utilizzare lo schermo esterno per fare selfie di qualità superiore, ma ora per le videochiamate si ha l’opzione di scegliere tra le fotocamere frontali da 20 megapixel su entrambi gli schermi.

Le dimensioni dello schermo sono praticamente identiche al modello di precedente generazione, ma entrambe ora utilizzano la tecnologia di display OLED E6 di Samsung per una maggiore efficienza e visibilità all’aperto. Inoltre, grazie al miglioramento della cerniera da parte di Xiaomi, il Mix Fold 3 può vantare una durata certificata di 500.000 pieghe.

Xiaomi ha già avviato i pre-ordini per il Mix Fold 3 con prezzi che variano tra gli 8.999 yuan (circa 1.200€) e i 10.999 yuan (circa 1.500€). Tuttavia, secondo quanto riportato da Engadget, Xiaomi limiterà la commercializzazione del suo ultimo dispositivo al solo mercato cinese.