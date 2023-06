Dunque, quando uscirà il Xiaomi 13 Ultra in Italia? Manca poco

In attesa di un imminente evento internazionale, ecco cosa si dice sulla disponibilità e sui prezzi del Xiaomi 13 Ultra in Italia.

Sebbene Xiaomi abbia lanciato il suo flagship 13 Ultra in Cina lo scorso aprile, il telefono deve ancora fare capolino in Europa. Sappiamo giù che il telefono uscirà anche in occidente. Dunque, quando uscirà il Xiaomi 13 Ultra in Italia?

Beh, abbiamo una buona notizia. Xiaomi Hong Kong ha annunciato un nuovo evento per il 13 Ultra previsto per il 7 giugno. È rivolto al mercato internazionale e, in quell’occasione, dovremmo scoprire nuovi dettagli sulla disponibilità e i prezzi del top (ultra) di gamma.

Una recente fuga di informazioni sui prezzi suggerisce che il 13 Ultra verrà venduto a 1.299€ nei Paesi Bassi e a 1277€ in Germania. Precedenti rumor suggerivano che il flagship sarebbe costato almeno 1499€ nel nostro continente. Ad ogni modo, nulla vieta che quest’ultimo prezzo verrà effettivamente proposto in alcuni mercati europei (l’Italia, che normalmente ha costi superiori al resto d’Europa, è un ottimo candidato).

Il Xiaomi 13 Ultra è alimentato da un potente SoC Snapdragon 8 Gen 2 e dispone di un pannello OLED C7 LTPO con una luminosità massima di picco di 2.600 nit, il che rende il 13 Ultra lo smartphone con il display più luminoso attualmente in commercio. Lo smartphone è euipaggiato con una lente Leica Vario-Summicron. Troviamo un sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice (!) e 50 MP, che include anche il supporto per l’apertura variabile tra f/1.9 e f/4.0. Ne abbiamo parlato più approfonditamente qui.