Epic Games Store: giochi gratis del 6 aprile 2023 disponibili

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana che saranno disponibili da oggi 6 aprile fino al 13 aprile 2023. Si tratta dell’Enhanced Edition di Dying Light e di Shapez.

Dying Light è l’apprezzato action survival in prima persona a base di zombie. L’Enhanced Edition include oltre al gioco base anche la corposa espansione The Following, le modalità aggiuntive Come uno Zombi e L’Orda di Bozak, nuove missioni e set di oggetti esclusivi.