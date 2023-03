Tchia disponibile da oggi, anche su PlayStation+: rivelato il trailer di lancio

Lo sviluppatore Awaceb e il publisher Kepler Interactive celebrano, con l’inedito trailer di lancio, un videogioco che è anche una sentita lettera d’amore alla Nuova Caledonia: Tchia. L’affascinante avventura basata sul “salto dell’anima” è disponibile ora al prezzo di 29,99 € su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC, su Epic Games Store, oltre che compresa tra i titoli per PlayStation+.

Tchia è un titolo sandbox immerso in un mondo pieno di sole, che invita i giocatori ad arrampicarsi, scivolare, nuotare e navigare in uno splendido mondo aperto ispirato alla Nuova Caledonia, la patria dei co-fondatori di Awaceb. Mentre i giocatori partono per la loro grande avventura, Tchia, l’eroina del gioco, si trova in circostanze difficili: suo padre è stato rapito da Meavora, il tirannico sovrano dell’arcipelago, e la sua casa è stata invasa dai Maano, orde di temibili nemici fatti di stoffa che rispondono al controllo del tiranno.

Grazie ai poteri del salto dell’anima, Tchia può prendere il controllo di quasi tutti gli oggetti o gli animali che incontra, per ottenere un vantaggio nei combattimenti e negli spostamenti. Dal prendere il volo come un uccello per raggiungere le cime delle montagne, all’immergersi nelle profondità oceaniche come un delfino, fino a incendiare i servi senza cervello di Meavora come una lanterna, i giocatori trasformeranno l’ambiente circostante nell’alleato definitivo.

Oltre alle sue abilità sovrannaturali, Tchia è equipaggiata con uno zaino pieno di utili tesori, come la fionda e l’ukulele. Con la singolare arma di Tchia si possono colpire i Maano da lontano o semplicemente staccare una noce di cocco da un albero, per impossessartene facilmente. Per un aiuto mistico, si può usare l’ukulele, per evocare animali, influenzare i cambiamenti del tempo e molto altro ancora… con solo pochi accordi.

E una volta liberata la terra natia dalle grinfie di un sovrano malvagio, i giocatori avranno ancora molto da fare nell’arcipelago di Tchia, esplorando spiagge, oceani, cime di montagne e altro ancora, dove potranno scoprire cimeli e altri collezionabili che possono essere scambiati con oggetti cosmetici alla moda (e talvolta stravaganti). Altri segreti magici sono nascosti nelle grotte dell’isola, in attesa di essere scoperti dagli avventurieri più attenti. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito https://www.awaceb.com/tchia.

