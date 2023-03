Tchia si aggiorna e ottiene la modalità performance a 60 fps su PS5

Tchia ottiene la nuova patch 1.008 che risolve alcuni problemi e aggiunge la modalità performance a 60 fps e 1080p su PS5. In base a quanto riferito dagli sviluppatori Awaceb nelle note legate all’update, l’aggiornamento migliora le performance e risolve alcuni crash all’interno di scene d’intermezzo e diversi bug minori su tutte le piattaforme.

🏝️ New Tchia update is out!🌺

✅PS5 now supports 60fps at 1080p🌟

✅Resolved crashes experienced in some cutscenes on all platforms💥

✅Minor bug fixes and polishing on all platforms🐞

Available now on PS4, PS5, and Epic Games Store! pic.twitter.com/EhyvadWfzO

— Tchia (Awaceb) – 🎮 OUT NOW! (@awaceb) March 28, 2023