Non solo restituirebbe la vista, ma la potenzierebbe: Musk ha previsto che Blindsight potrebbe anche permettere agli utenti di percepire lunghezze d'onda come l'infrarosso e l'ultravioletto

Neuralink, la startup di Elon Musk, ha raggiunto un traguardo rivoluzionario con il suo impianto cerebrale per il recupero della vista chiamato Blindsight. La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, l’autorità statunitense per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha conferito a Blindsight lo status di “Breakthrough Device” (letteralmente: dispositivo svolta/rivoluzionario), una designazione speciale che accelera il processo per lo sviluppo di dispositivi medici per condizioni gravi. Questa svolta potrebbe portare nuove speranze a milioni di persone cieche o ipovedenti in tutto il mondo.

Blindsight: come funziona il chip che promette di restituire la vista

Blindsight mira a restituire la vista a persone che hanno perso gli occhi o i nervi ottici, e persino a chi è nato cieco. Come funziona? Il dispositivo bypassa i nervi ottici danneggiati e stimola direttamente la corteccia visiva, l’area del cervello che elabora le informazioni visive. Finché la corteccia visiva è funzionante, Musk crede che il dispositivo possa ripristinare la vista anche a chi non l’ha mai avuta.

Musk ha paragonato la qualità iniziale della visione fornita da Blindsight ai vecchi videogiochi Atari, ma è convinto che con i futuri progressi tecnologici la risoluzione del dispositivo potrebbe superare quella della visione umana naturale. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di vedere oltre lo spettro visibile: Musk ha previsto che Blindsight potrebbe permettere agli utenti di percepire lunghezze d’onda come l’infrarosso, l’ultravioletto e persino il radar.

Lo Stato di Avanzamento della FDA: un passo importante, ma non la fine del percorso

La designazione di “Breakthrough Device” è un passo avanti significativo per Neuralink, ma non significa ancora che siano iniziate le sperimentazioni umane. La FDA non ha fornito una tempistica precisa, ma questa approvazione indica che il dispositivo si sta avvicinando alla fase di test in condizioni reali.

Blindsight potrebbe rivoluzionare la vita di milioni di persone che hanno perso la vista a causa di traumi o malattie. Per chi è cieco dalla nascita, il dispositivo promette un’esperienza visiva completamente nuova, qualcosa di mai sperimentato prima. Anche se il percorso verso l’approvazione finale e la sperimentazione clinica potrebbe richiedere ancora tempo, le potenzialità di questa tecnologia sono incredibili.

Musk ha descritto Blindsight come una delle scoperte più rivoluzionarie nel campo delle neuroscienze, e con l’avanzamento della tecnologia, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione nell’assistenza sanitaria per le persone con disabilità visive.