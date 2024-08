Neuralink ha eseguito il secondo impianto cerebrale in un altro paziente per migliorare il controllo del cursore con il pensiero e risolvere i problemi del primo tentativo. Sarà davvero più efficace?

La Neuralink, azienda di neurotecnologie fondata da Elon Musk, ha recentemente effettuato il secondo impianto di un’interfaccia cervello-computer (BCI) in un paziente, con l’obiettivo di migliorare la procedura e risolvere i problemi riscontrati durante il primo esperimento. Questo dispositivo innovativo permette all’utente di controllare il cursore di un computer con il pensiero.

Un nuovo impianto per superare le sfide del passato

In un podcast di otto ore, pubblicato il 2 agosto, Elon Musk ha annunciato che il secondo impianto sta funzionando bene, con circa 400 dei suoi 1.042 elettrodi che trasmettono segnali dal cervello del ricevente. Non sono stati divulgati molti dettagli sull’intervento o sul paziente, se non che si tratta di una persona con una lesione al midollo spinale, similmente a Noland Arbaugh, il primo ricevente di una BCI Neuralink.

Gli scienziati ora attendono di vedere se Neuralink riuscirà a evitare le difficoltà meccaniche che hanno compromesso il primo impianto. Il neurochirurgo e ricercatore di neurotecnologie Sameer Sheth del Baylor College of Medicine di Houston, Texas, ha espresso speranza per il futuro della tecnologia: “È un progresso necessario. Spero davvero che possano continuare a farlo in modo sicuro. Possono contribuire molto alla salute e alle malattie umane“.

Come funziona la BCI di Neuralink

La BCI di Neuralink, chiamata Telepathy, è progettata con un hub elettronico delle dimensioni di una moneta, inserito nel cranio del ricevente. Da questo hub partono 64 fili flessibili che attraversano i fluidi e le membrane cerebrali per raggiungere la corteccia motoria, la regione del cervello che controlla il movimento. Un robot chirurgico inserisce questi fili nella corteccia in un’operazione che dura dai 20 ai 40 minuti.

Ogni filo ha 16 siti di registrazione, per un totale di 1.024 elettrodi in grado di registrare l’attività neurale e inviare segnali a un dispositivo esterno tramite Bluetooth. Il primo ricevente, Noland Arbaugh, è riuscito a utilizzare il dispositivo per controllare un cursore sullo schermo di un computer.

Problemi e soluzioni del primo impianto

Un mese dopo l’impianto di Arbaugh, l’85% dei fili flessibili si è ritirato dal cervello, riducendo drasticamente le capacità del dispositivo. Neuralink ha risposto modificando l’algoritmo di registrazione, passando dalla registrazione dell’attività dei singoli neuroni a quella dell’attività media dei neuroni vicino a ciascun elettrodo. Sebbene questo approccio abbia una risoluzione inferiore, ha migliorato significativamente le prestazioni del dispositivo.

Durante un livestream su X, il 10 luglio, Matthew MacDougall, responsabile della neurochirurgia di Neuralink, ha spiegato che il primo processo chirurgico ha causato una sacca d’aria che potrebbe aver contribuito al distacco degli elettrodi. Per il secondo impianto, l’équipe chirurgica ha adottato nuove tecniche per evitare la formazione di sacche d’aria e migliorare il posizionamento dell’hub elettronico nel cranio.

Vikash Gilja, responsabile scientifico di Paradromics, un’azienda concorrente, ha sollevato dubbi sulla stabilità e la durata del dispositivo, sottolineando che il cervello non è statico e si muove con la respirazione e il movimento. Questo movimento potrebbe influire negativamente sui fili degli elettrodi. Inoltre, la stabilità a lungo termine dei materiali utilizzati da Neuralink è ancora incerta e richiede studi a lungo termine.

Neuralink prevede di aggiornare frequentemente i suoi dispositivi, ognuno dei quali richiederà un nuovo intervento neurochirurgico. Al contrario, Paradromics intende minimizzare la necessità di interventi successivi, puntando a una maggiore durata dei suoi impianti.

Musk ha dichiarato che l’obiettivo finale di Neuralink è creare una BCI che permetta agli esseri umani di entrare in simbiosi con l’intelligenza artificiale e di trattare condizioni come psicosi, crisi epilettiche e perdita di memoria. Tuttavia, esperti come Anna Wexler, neuroeticista presso l’Università della Pennsylvania, avvertono che tali previsioni potrebbero fuorviare i potenziali volontari degli studi, sollevando domande sulla loro comprensione e aspettative.

Insomma, il secondo impianto della Neuralink rappresenta un passo significativo verso l’implementazione di interfacce cervello-computer avanzate sebbene ci siano ancora molte sfide da affrontare, i progressi finora ottenuti sono promettenti e potrebbero aprire nuove frontiere nella cura delle lesioni spinali e in altri ambiti della neurotecnologia.