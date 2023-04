Tchia: update 1.09 disponibile, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Tchia si aggiorna con l’arrivo dell’update 1.09 che risolve tutta una serie di bug legati all’interfaccia utente e alle fotografie. Come potete vedere dal tweet condiviso qui sotto, il team spiega che sono stati risolti diversi problemi legati alla galleria fotografica che causavano l’improvvisa scomparsa delle fototografie.

🦀 New Tchia update is out! 🏝️ ✅ Fixed issues with gallery UI & photos disappearing 🎞️

✅ Stability improvements on all platforms 🗿 Have you been having fun with Tchia's film camera mechanic? 📸 Now is a great time to give it a (snap)shot! Also, here's a cheat sheet 👀 pic.twitter.com/NTGuNGSvQB — Tchia (Awaceb) – 🎮 OUT NOW! (@awaceb) April 6, 2023

Il tweet mette in mostra anche filtri grafici per la modalità fotografica di Tchia. Ricordiamo che tale modalità può essere sbloccata solo in una determinata fase del gioco, ossia quando riuscirete ad entrare in possesso della macchina fotografica.

Nella nostra recensione di Tchia vi abbiamo spiegato che: “Tchia, nonostante le premesse da action adventure, è tutto tranne che ordinario: se siete giocatori che badano alla sostanza e vogliono “andare subito al sodo” probabilmente il titolo Awaceb non fa per voi, perché (facendo un paragone gastronomico) la portata principale, a livello di tessitura ludica (e tecnica), non è niente di che; dovete essere in vena di gustarvi l’esperienza in toto, ogni dettaglio, ogni boccone. La fantasia disegnata sul piatto e nascosta dalla pietanza, il materiale della forchetta, la musica che passa alla radio – in maniera non casuale – i colori del locale intorno a voi.

Sebbene si ispiri (anche) agli action open (o semi-open) world, Tchia non è Assassin’s Creed e neanche God of War, e non vuole esserlo; dovete approcciarvici allo stesso modo con cui vi approcciate a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, diciamo, anche se giocato dopo BotW chiaramente il dislivello produttivo si sente. Ma si sente anche la volontà di un approccio diverso, più rilassato, che vi spinge lontano dalla trama principale non tanto per farvi perdere ore in catch quest tanto per allungare il brodo ma per regalarvi esperienze memorabili.”

Tchia è ora disponibile su console PlayStation e PC. Il gioco è inoltre incluso nel catalogo degli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium.