Tchia: nuovo gameplay trailer dedicato alle meccaniche di esplorazione

In occasione dell'IGN Fan Fest 2023, Tchia è tornato a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer tutto dedicato alle meccaniche di esplorazione. Vediamo il filmato.

In occasione dell’IGN Fan Fest 2023, Tchia è tornato a mostrarsi in un gameplay trailer che offre una panoramica delle meccaniche relative all’esplorazione. Nel filmato, che trovate qui sotto, vediamo la protagonista spostarsi tra i vari scenari dell’isola sfruttando la zattera, arrampicandosi e planando con un aliante per raggiungere i punti più elevanti dell’ambientazione. Per spostarsi più rapidamente, la giovane protagonista potrà inoltre anche usare gli alberi come una sorta di catapulta per lanciarsi in avanti.

Un’altra caratteristica interessante su cui il trailer si sofferma è la presenza di una mappa che non traccia la posizione della protagonista. Starà dunque a noi capire qual è la nostra esatta posizione sfruttando come riferimento dei punti di interesse o dei cartelli con le indicazioni.

Annunciato durante i The Game Awards 2020, Tchia si presenta come un’open world dalle atmosfere esotiche e dalle meccaniche peculiari. Nel gioco avremo modo di assumere le sembianze di animali e oggetti per partire alla volta di un avventura incredibile che ci permetterà di scoprire i numerosi segreti celati dall’isola e dai suoi abitanti. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Partite insieme a Tchia in un’avventura open-world tropicale: dovrete salvare suo padre dal crudele tiranno Meavora, sovrano dell’arcipelago. Arrampicatevi, scivolate, nuotate e salpate in barca tra splendide isole esplorando un ambiente sandbox basato sulla fisica. Affrontate i soldati di stoffa creati da Meavora in scontri aperti nei quali potrete contare sulla vostra creatività. Prendete il controllo degli animali e degli oggetti che trovate, stringete nuove amicizie e divertitevi con il vostro ukulele. Una poetic

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Tchia arriverà su PC via Epic Games Store e su PlayStation in esclusiva per quanto riguarda le console, nella primavera del 2023.