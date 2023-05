Chivalry 2 disponibile l’update Raiding Party in occasione del lancio su PlayStation Plus

In occasione del lancio su PlayStation Plus, Chivalry 2 si aggiorna con l'update Raiding Party che introduce diverse novità.

In occasione dell’arrivo di Chivalry 2 nel catalogo dei giochi PS5 e PS4 gratis di maggio 2023 del PlayStation Plus, Torn Banner Studios ha pubblicato un nuovo update per il gioco che introduce diverse novità tra cui una nuova mappa, una modalità e tempo e tanto altro ancora.

L’aggiornamento, chiamato Raiding Party, introduce innanzitutto i party closs-platform: a partire da oggi, infatti, i giocatori potranno invitare gli amici in partita anche se si utilizzano piattaforme differenti. L’aggiornamento di Chivalry 2 ha introdotto anche una mappa inedita: The Sacking of Bridgetown, un campo di guerra per 64 giocatori con modalità a obiettivi.

Tra le novità principali figura anche l’aggiunta di una spada pesante da cavalleria a una mano e la modalità a tempo limitato “Mounted Arena”, dove i giocatori si sfideranno in duelli 1v1 in sella a un cavallo. Aggiunto, infine, anche il nuovo Pass per la campagna “Raiding Party”, con nuove sfide e ricompense cosmetiche da sbloccare.

Restando in tema di PlayStation Plus, vi ricordiamo che avete meno di una settimana per riscattare i giochi della PlayStation Plus Collection. A partire dal 9 maggio, il catalogo non sarà più disponibile.