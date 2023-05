PlayStation Plus, maggio 2023: disponibili i giochi gratis PS4 e PS5 del mese

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di maggio 2023 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus.

Da oggi, martedì 2 maggio 2023, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di maggio 2023 per gli abbonati al PlayStation Plus. Nel caso vi foste persi l’annuncio, ecco i tre titoli gratis di questo mese:

GRID Legends (PS5 e PS4)

Chivalry 2 (PS5 | PS4)

Descenders (PS5 | PS4)

— PlayStation (@PlayStation) April 26, 2023

GRID Legends è il nuovo gioco di corse di Codemasters. Include una modalità storia, caratterizzata da una vera e propria narrazione progressiva attraverso 35 eventi, una modalità Carriera e il multiplayer.

Chivalry 2, invece, è uno slasher multiplayer in prima persona che ci catapulta nel mezzo di spettacolari e frenetici assedi medievali. I giocatori potranno vivere epici scontri fino a 64 giocatori, utilizzando le armi più disparate tra archi, scudi, asce, alabarde e altri strumenti di morte per fare letteralmente a pezzi i loro avversari in avvincenti battaglie.

Infine, Descenders è un arcade racer che ci permette di lanciarci a tutta velocità in sella alla nostra bici. Dovremo affrontare salti, discese e inclinazioni lungo una serie di percorsi generati proceduralmente e dove ogni nostro errore avrà una conseguenza.