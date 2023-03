Steam Deck: la console è stata scontata, per la prima volta dal D1: si parte da 377,10€

17—Mar—2023 / 11:52 AM

La Steam Deck, l’interessante e apprezzata console per il cloud gaming di Valve, è in offerta per la prima volta dal suo D1. Mentre scriviamo questa notizia, è possibile acquistare le diverse versioni della Steam Deck approfittando di uno sconto del 10%.

Il modello base, quello con 64GB di storage, scende così a 377,10€; il modello da 256GB costa invece 494€, mentre il modello da 512GB ne costa 611€. Grossomodo, risparmierete rispettivamente circa 40, 50 e 70€. Non è affatto male. Vi ricordiamo che i due modelli più costosi non hanno solo più spazio, ma usando anche delle memorie di tipo SSD NVMe, mentre il modello entry-level usa lo standard eMMC.

Come abbiamo spiegato proprio sopra, si tratta della prima occasione per acquistare lo Steam Deck in saldo da quando è stato introdotto. Acquistando ora, riceverete la console entro 1 o 2 settimane.

L’offerta fa parte dei saldi primaverili di Steam, che riguardano anche (e soprattutto) l’enorme catalogo di videogiochi dell’omonimo marketplace. Avete fino al 23 marzo per poter acquistare la console approfittando del prezzo scontato.

Come sempre, i saldi di Steam offrono diverse occasioni piuttosto vantaggiose: ad esempio potete acquistare Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 e moltissimi altri giochi approfittando di sconti superbi, in alcuni casi superiori al 70%.