ASUS ROG Ally: la console portatile è reale, Steam Deck ha un nuovo rivale

L’1 Aprile Asus ha presentato una nuova console portatile – simile allo Steam Deck -, tra lo scetticismo generale. La data lasciava intendere che si trattasse di un innocente pesce d’aprile. E invece così non è: a distanza di qualche giorno, Asus ha annuncito che la ROG Ally si farà davvero. Nel frattempo, alcuni youtuber hanno avuto la possibilità di provare con mano un prototipo della console.

Concettualmente è in tutto e per tutto simile allo Steam Deck. Si parla di una console con Windows 11, chipset custom e una ottimizzazione per il cloud gaming. Nel video di presentazione, Asus l’ha mostrata alla prova con alcuni popolari videogiochi del momento, tra cui High on Life, Moving Out e WRC Generations.

Un video di hands-on di Dave2D conferma i piani di lancio globale di Asus e alcune specifiche in più, come che è più piccolo, leggero e piatto rispetto alla macchina da gioco di Valve: 608g / 280mm x 113mm x 39mm per l’Ally contro 669g / 298mm x 117mm x 50,5mm per lo Steam Deck. Altri youtuber che l’hanno provata sosengono che sia anche piuttosto più silenziosa della controparte di Valve.

La ROG Ally ha uno schermo da sette pollici 16:9 con risoluzione 1920 x 1080, 500 nit di luminosità e un refresh rate di 120HZ, rispetto alle specifiche dello Steam Deck, elencate come uno schermo da sette pollici 16:10 con risoluzione 1280 x 800, 400 nit di luminosità e un refresh rate di 60Hz. Il chip al suo interno utilizza l’architettura Zen 4 di AMD con la potente tecnologia grafica RDNA