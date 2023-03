Steam Deck: hai acquistato la console prima dei saldi? Forse hai diritto ad un rimborso

Cogliendo di sorpresa più di qualche utente, Valve ha deciso di mettere in offerta anche la console Steam Deck in occasione dei saldi primaverili di Steam.

Non tutti l’hanno presa benissimo: alcuni clienti avevano acquistato la console solamente pochi giorni prima dell’inizio dei saldi. Vale la pena di ricordare che da quando è stata presentata la console, Valve non l’aveva ancora mai messa in sconto.

Ma nessuna paura: l’azienda ha deciso di venire incontro ai clienti scontenti, dando a tutti coloro che hanno acquistato la console nei giorni immediatamente prima ai saldi la possibilità di richiedere un rimborso parziale.

La notizia viene da Reddit, dove un utente ha spiegato di essere riuscito a convincere l’assistenza di Steam a fornirgli un piccolo rimborso, dopo che si era lamentato di aver acquistato la console solamente pochi giorni prima dei saldi, ignorando che Valve avrebbe deciso di scontare anche la Steam Deck.

La risposta arrivata dall’assistenza clienti è la seguente:

Normalmente Steam non offre sconti per gli accquisti effettuati al di fuori del periodo dei saldi. Tuttavia, vogliamo fare un’eccezione: possiamo offrirti un credito da caricare sul tuo Steam Wallet a copertura della differenza di prezzo (tra il prezzo pieno della console e il prezzo scontato ndr). Purtroppo non possiamo applicare il credito a nessun altro metodo di pagamento. Se sei interessato ad accettare questa offerta, ti preghiamo di rispondere a questa email

Insomma, se hai acquistato la console pochi giorni prima dell’inizio dei saldi, vale sicuramente la pena di fare un tentativo. Ti suggeriamo quindi di mandare un’email all’assistenza ufficiale di Valve, chiedendo un rimborso parziale. Ricordiamo che Valve ha scontato tutti e tre i modelli della console del 10%. Dunque, gli sconti sono compresi tra 40 e 70 euro, a seconda che abbiate acquistato il modello meno o più costoso.