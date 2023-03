Steam Deck: bisognerà aspettare un bel po’ di anni per vedere un secondo modello

Da ormai diversi mesi, la Steam Deck è disponibile per tutti, senza grossi tempi d’attesa. Basta recarsi sul sito ufficiale di Valve e mettere la console nel carrello, senza liste d’attesa. La console sta andando piuttosto bene ed ha sicuramente portato un’ondata di aria fresca all’interno del settore dell’hardware da gaming.

Valve ha già confermato che i buoni risultati di vendita giustificherebbero assolutamente il lancio di una nuova versione della console. L’azienda, in altre parole, ha confermato che la Steam Deck 2, presto o tardi, si farà. Questo lo sappiamo già da agosto dell’anno scorso, quando Lawrence Yang di Valve aveva spiegato che l’azienda si sarebbe concentrata su due aspetti della console: batteria e schermo. Una Steam Deck 2 presenterà verosimilmente importanti migliorie sotto questi due aspetti.

La domanda successiva diventa allora: “quando uscirà la Steam Deck 2?”. Risposta: tra un bel po’. A rivelarlo è sempre Yang, che in una recente intervista con la rivista Rock Paper Shotgun ha spiegato che lo sviluppo della nuova console richiederà ancora diversi anni.

La buona notizia è che nel frattempo Valve potrebbe lavorare ad una sorta di aggiornamento di mid-gen, presentando un modello ‘Pro’ o qualcosa del genere. Ad ogni modo, se eravate in dubbio se acquistare o meno la console, magari proprio per paura che Valve potesse annunciare a breve un nuovo modello, potete dormire sogni tranquilli e acquistare la console attualmente in commercio senza grosse preoccupazioni: ci vorranno ancora diversi anni prima che possa diventare obsoleta.