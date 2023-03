Everything Everywhere All At Once: Steelbook Edition con card da collezione disponibile per il preordine su Amazon

È ora disponibile il preordine Amazon della Steelbook Edition di Everything Everywhere All At Once con due dischi (4K e Blu-ray) e card da collezione.

Su Amazon è ora possibile fare il preordine della Steelbook Edition di Everything Everywhere All At Once con due dischi, uno con il film nella versione 4K UHD e uno in blu-ray, e card da collezione. Il prezzo è di 35,99€ con data d’uscita fissata al 27 aprile 2023. Ecco i link per procedere al preordine del prodotto:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Vincitore del premio oscar come miglior film, Everything Everywhere All At Once racconta la storia di Evelyn Wang (Michelle Yeoh), una donna di origini cinesi che gestisce una piccola lavanderia a gettoni. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

