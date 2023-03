Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once da record con sette statuette

Everything Everywhere All at Once ottiene l'Oscar 2023 come miglior film, e vince in totale sette statuette.

Everything Everywhere All at Once ha conquistato ben sette statuette su undici nomination totali durante la notte degli Oscar 2023. Al lungometraggio è andato anche il premio per il migliore film, e per ritirare la statuetta più ambita sono saliti sul palco i membri del cast assieme ad i registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert.

I filmmaker Daniel Kwan e Daniel Scheinert, detti anche The Daniels, hanno dichiarato sul palco del Dolby Theatre:

Quando si cresce possiamo rimetterci in sesto aiutandoci gli uni con gli altri. Le nostre storie non riescono a tenere il passo coi cambiamenti del mondo e questo fa paura. Nel cinema si seguono gli anni, mentre sul web le cose si muovono al ritmo dei secondi, ma in qualche maniera ce la faremo.

Sei dei sette premi Oscar di Everything Everywhere All at Once sono stati ottenuti tutti nelle categorie più importanti. Si tratta di un qualcosa di inedito per quanto riguarda gli Oscar. Era dal 2008 che un film non otteneva tanti premi (fu l’anno delle otto vittorie di The Millionaire).

Il lungometraggio ha ottenuto anche i premi per migliore attore non protagonista, migliore attrice non protagonista, migliore attrice protagonista, migliore regia, migliore montaggio e migliore sceneggiatura originale.