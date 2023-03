Oscar 2023 – Premiati i registi di Everything Everywhere All at Once: “C’è del genio in ognuno di noi”

Ecco il discorso di Daniel Scheinert e Daniel Kwan dopo il premio alla regia durante gli Oscar 2023 per Everything Everywhere All at Once.

Durante gli Oscar 2023 i registi di Everything Everywhere All at Once, Daniel Scheinert e Daniel Kwan, oltre a portare a casa la statuetta per la migliore sceneggiatura originale, hanno ottenuto anche l’Oscar per la migliore regia. I due autori hanno voluto esprimere delle parole riguardo alla genialità insita in ogni persona.

Ecco le parole di Daniel Scheinert:

Ai nostri amici candidati vogliamo dire che siete degli eroi. Questo è un premio per tutte le mamme del mondo, e per le nostre mamme in particolare. Grazie ai miei genitori per non aver distrutto la mia creatività. Grazie a tutti coloro che hanno visto il nostro film. Grazie al cast. Se il nostro lungometraggio è stato originale è grazie al genio di chi ci ha lavorato. Siamo il prodotto del nostro contesto.

Mentre questo è il discorso fatto da Daniel Kwan:

Io sono immigrato, i miei genitori si sono innamorati del cinema. Mia mamma voleva essere un’attrice ma non ce l’ha fatta. Mia sorella mi ha aiutato a resistere ed a stare forte durante l’infanzia. La creatività è ciò che serve. Grazie a mio figlio che mi trasforma ogni giorno. Questi Oscar non sono la normalità, sono una cosa folle. C’è grandezza in ognuno di noi, c’è del genio, e grazie alle persone che hanno aiutato a fare uscire il mio genio.

Everything Everywhere All at Once ha ottenuto in totale ben sette statuette.