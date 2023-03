Everything Everywhere All at Once torna nelle sale in 370 copie dopo il trionfo agli Oscar

Il trionfatore agli Oscar 2023 con sette statuette, Everything Everywhere All at Once, rinverdisce la propria presenza in sala con 370 schermi.

I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, annuncia il ritorno in 370 sale di Everything Everywhere All at Once, il film “definitivo” sul multiverso prodotto dai fratelli Russo, A24 e Ley Line Entertainment e diretto dal geniale duo The Daniels, che è stato protagonista assoluto della 95esima Notte degli Oscar, aggiudicandosi ben sette Oscar: Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice protagonista per Michelle Yeoh (prima interprete asiatica a ottenere la statuetta in questa categoria), Miglior attore non protagonista per Ke Huy Quan, Miglior attrice non protagonista per Jamie Lee Curtis, Miglior sceneggiatura originale – firmata sempre dai Daniels – e Miglior montaggio, realizzato da Paul Rogers.

Un vero trionfo per un film indipendente atipico e originale, partito in sordina ma diventato progressivamente un vero e proprio fenomeno generazionale, che continua il suo percorso nelle sale italiane a oltre quattro mesi dall’uscita e solo poche ore prima della Cerimonia degli Oscar si era aggiudicato il titolo di “film più premiato della Storia”, con 343 premi importanti vinti nel corso della stagione, battendo sia gli ultimi blockbuster che colossi come Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re. A questo indirizzo trovate l’elenco aggiornato delle sale che proiettano il film.

Questa la sinossi:

Evelyn Wang gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

