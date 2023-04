Talk to Me: il trailer del film horror della casa di produzione di Everything Everywhere All at Once

Ecco il trailer di Talk to Me, il nuovo progetto di A24, la casa di produzione di Everything Everywhere All at Once.

La A24, casa di produzione che ha portato in sala ed alla ribalta il lungometraggio premio Oscar Everything Everywhere All at Once ha appena proposto il trailer di un suo progetto horror dal titolo Talk to Me.

Ecco il filmato.

Talk to Me è il debutto alla regia dei fratelli Danny e Michael Philippou, già conosciuto per i loro lavori controversi sul canale YouTube RackaRacka. La storia del film racconta di un gruppo di amici che scoprono come evocare gli spiriti grazie ad una mano imbalsamata. Sarà in questo modo che arriveranno a trovarsi all’interno di un vortice di terrore causato dallo sprigionamento di forze soprannaturali.

Nel trailer possiamo vedere come questo raduno giocoso di amici si trasformi presto in un delirio di orrore e tensione. Il cast del progetto vede coinvolti Sophia Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Djanji, e Zoe Terakes. La sceneggiatura è ad opera di Danny Philippou e Bill Hinzman. Talk to Me è prodotto da Samantha Jennings e Kristina Ceyton.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche l’8 luglio 2023.