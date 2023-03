MAR10 Day: gli omaggi ufficiali a Super Mario per la sua festa

Ieri sera, in occasione dell’inizio (o della vigilia, a seconda del fuso orario) del cosiddetto MAR10 Day (dedicato a Super Mario e derivante dall’abbreviazione di March 10, ovvero 10 marzo) si è tenuto lo speciale Nintendo Direct in cui è stato mostrato il final trailer di Super Mario Bros. Il Film, la pellicola animata in arrivo nelle sale il 5 aprile.

Tutt’oggi, ad ogni modo, in tutto il mondo si festeggia la mascotte Nintendo con iniziative speciali, e naturalmente su YouTube sono stati pubblicati diversi omaggi, tra cui alcuni ufficiali. Abbiamo una featurette di presentazione del personaggio e due buffi video con i voice talent della pellicola. In uno si scherza sul fatto che gli altri protagonisti della saga non abbiano un giorno dedicato; l’altro è un delizioso video musicale in cui tutti sono ospiti del conduttore televisivo Jimmy Fallon e cantano a cappella il tema classico di Mario… special guest: Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamaoto-san!

Il film è co-diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), a partire da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo); nella versione originale, Chris Pratt doppia Mario mentre in quella italiana il buffo protagonista avrà la voce di Claudio Santamaria. Anya Taylor-Joy sarà la Principessa Peach, Charlie Day sarà Luigi e Jack Black doppierà Bowser; Keegan-Michael Key presta la voce a Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente a Donkey e a Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike.

