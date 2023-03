Ryanair punta a 100 milioni di passeggeri in Italia entro il 2035

Durante l’inaugurazione di due nuovi hangar per la manutenzione dei velivoli presso l’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, il CEO Michael O’Leary ha dichiarato che Ryanair prevede di continuare a crescere in Italia in quanto è il mercato in Europa che sta registrando la maggiore crescita. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha annunciato alla cerimonia di inaugurazione dei due nuovi hangar per la manutenzione dei velivoli presso l’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, l’obiettivo di raggiungere i 200 aerei di base in Italia e di trasportare 100 milioni di passeggeri entro il 2035.

O’Leary ha inoltre evidenziato che Ryanair prevede di continuare a crescere in Italia poiché rappresenta il mercato con la maggiore crescita in Europa. Durante una dichiarazione, ha affermato che nel prossimo inverno la compagnia riceverà 55 nuovi aeromobili da Boeing, e che desiderano basare 10 di questi nuovi aerei in Italia per l’estate del 2024. La compagnia prevede di aumentare il numero di passeggeri da 56 milioni quest’anno a circa 62-63 milioni nel 2024. L’apertura dei nuovi hangar ha inoltre creato oltre 100 nuovi posti di lavoro nel settore dell’ingegneria aeronautica. Tra i partecipanti all’evento di inaugurazione c’erano il ministro dei trasporti Matteo Salvini, il presidente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) Pierluigi Di Palma, il presidente della società gestrice dell’aeroporto di Bergamo (SACBO) Giovanni Sanga, e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.