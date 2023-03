Controllori di volo francesi in sciopero, la critica di Ryanair

La compagnia aerea Ryanair ha espresso la sua forte condanna alle continue cancellazioni dei voli causati dagli scioperi dei controllori di volo francesi che bloccano ripetutamente il transito dei voli UE dalla Germania, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda nei cieli francesi. Ryanair ha sottolineato che la legislazione francese sul servizio minimo è utile a garantire solo i voli nazionali francesi, mentre i voli UE sono costretti a subire ripetute interruzioni.

Durante lo scorso fine settimana, oltre il 25% dei 9.000 voli programmati di Ryanair ha subito ritardi a causa dell’interruzione dei servizi da parte dei controllori di volo francesi. Inoltre, la compagnia ha dovuto cancellare 230 voli (coinvolgendo 41.000 passeggeri) per rispettare le restrizioni di capacità.

La compagnia aerea ha definito queste ripetute interruzioni dei sorvoli UE inaccettabili e ha criticato l’immobilismo della Commissione europea sulla questione. L’anno scorso, Eurocontrol aveva raccomandato alla Commissione di adottare semplici misure per rispondere agli scioperi ATC, quali l’imposizione del servizio minimo al controllo del traffico aereo, la comunicazione degli scioperi con un minimo anticipo e il consenso a tutti i sorvoli senza ritardi dovuti al controllo del traffico aereo. Tuttavia, secondo Ryanair, la Commissione non ha intrapreso alcuna azione su queste misure per proteggere i cittadini dell’UE ed i sorvoli.

Ryanair ha inoltre sollevato la questione del mercato unico europeo e del progetto del cielo unico europeo (SESAR), sostenendo che Eurocontrol ha già raccomandato alla Commissione di intraprendere un’azione legale per proteggere i sorvoli, ma nessun progresso è stato fatto in 2 decenni. La compagnia aerea ha chiesto alla Commissione di intraprendere un’azione legale contro la Francia ed i suoi sindacati dei controllori di volo per proteggere i sorvoli europei.

Questa situazione rappresenta una sfida per le compagnie aeree, che devono far fronte alle interruzioni dei servizi causati dagli scioperi dei controllori di volo. Inoltre, gli scioperi rappresentano un ulteriore ostacolo per la crescita del mercato aereo europeo e per il raggiungimento del progetto del cielo unico europeo. Per affrontare questa situazione, le compagnie aeree devono adottare una serie di misure, come la comunicazione degli scioperi con largo anticipo, la riprogrammazione dei voli e la flessibilità nelle politiche di cambio prenotazione per i passeggeri. Inoltre, le compagnie aeree dovrebbero lavorare insieme per trovare soluzioni comuni al problema degli scioperi dei controllori di volo.